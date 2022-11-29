Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi öğrencileri yeni projelerle başarılarını sürdürmeyi hedefliyor

BİLECİK (AA) - Bilecik Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi öğrencileri ulusal proje yarışmalarında kazandıkları derecelerle elde ettikleri başarıları sürdürmeyi hedefliyor.

Okul Müdürü Zaim Akbulut, AA muhabirine, 49. Lise Öğrencileri TÜBİTAK Projeleri Yarışması'nda fizik öğretmeni Asuman Çelik danışmanlığında kas hastalıklarının tedavisi için geliştirilen "spinmatik" adlı proje ile Türkiye üçüncüsü olduklarını söyledi.

Fizik öğretmeni Onur Özdemir'in danışmanlığında öğrenciler tarafından geliştirilen proje ile tekrar Türkiye 3'üncüsü olarak başarılarını taçlandırdıklarını belirten Akbulut, "Sadece TÜBİTAK yarışmaları için değil aynı zamanda TEKNOFEST projeleri kapsamında öğrencilerimiz tarafından model uçak ve robotik kodlama çalışmalarını yürütüyor. Halk oyunları, tiyatro ve sosyal sportif faaliyetleri devam ediyor. Öğrencilerde özgüven geliştirici bu faaliyetler hem öğrencilerin kişisel gelişimlerine hem de okulda farkındalığın oluşmasına katkı sunuyor." dedi.

Akbulut, okulun öğretmen ve öğrencilerinin proje çalışmalarının devam ettiğini, başarılarını sürdürmek istediklerini ifade etti.

Fizik öğretmeni Özdemir ise Türkiye 3'üncüsü olan "Duruş Pozisyonuna Bağlı Oluşan Omurga Rahatsızlıklarını Önlemeye Yönelik Elektronik Yelek Tasarımı" hakkında bilgi verdi.

Öğrencilerde sırt ağrıları yaşanmasından dolayı projenin ortaya çıktığını belirten Özdemir, "Öğrencilerimizle 8 aya yakın bir süre çalışmalar yaptık, bu süreci takip ettik ve gelişmelerini sağladık. TÜBİTAK yarışmalarına katıldık. Bölge ve Türkiye dereceleri elde ettiler çocuklarımız. Proje yarışmalarındaki başarılarının dışında özgüvenlerinde artış olduğunu gözlemledim. Bunun dışında öğrencilerimiz sosyal ve akademik anlamda da kendi gelişimlerini en üst düzeye çıkardılar." değerlendirmesinde bulundu.

11'inci sınıf öğrencisi Ayşe Sena Çelik, arkadaşlarıyla yaptıkları çalışmalarda özellikle pandemi döneminde artan yanlış duruş pozisyonlardan kaynaklı sırt ağrılarını önlemeye çalıştıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Yanlış duruş pozisyonu, iskelet sistemini bozan her türlü duruş pozisyonudur. Yanlış duruş pozisyonun artmasıyla beraber ise iş gücü ve tedavi kaybı olabilmektedir. Biz bu çalışmayla beraber hem yanlış duruş pozisyonuyla kaynaklanan kas hastalıkları ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefledik. arkadaşlarımızla bu problemlere bir çözüm bulmaya çalıştık ve bir cihaz yapmaya karar verdik."

Projede yer alan 10'uncu sınıf öğrencisi Efe Ali Şirin, hazırladıkları proje sayesinde yapılan yanlış pozisyonları tespit ettiğini ve verileri mikro denetleyiciye gönderdiğini dile getirerek, "Mikro denetleyici aldığı veriler karşısında kişiyi uyarmakta, doğru duruşa geçmesini sağlayabilmektedir. Sahip olduğu veriler telefona aktarılabilmektedir. Telefondaki mobil uygulama üzerinden yapılan yanlış duruş pozisyonu sayısını takip edebilir." diye konuştu.

11'inci sınıf öğrencisi Elif Irmak Kaya da proje ile ilk olarak Bursa bölge birincisi, ardından Türkiye 3'üncüsü olduklarını kaydederek, Uluslararası ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması seçmelerine katıldıklarını bildirdi.

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