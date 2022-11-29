Bilecik'te yangın çıkan evin yanındaki ahırda 5 küçükbaş hayvan telef oldu

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BİLECİK (AA) - Bilecik'te bir ev ile ahır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Pelitözü Mahallesi'nde Hürmiye Sakin'in (65) yaşadığı tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden komşular, durumu itfaiyeye bildirdi.

Evde bulunan ve dumandan etkilenen kadın, oğlu Mustafa Sakin tarafından dışarı çıkarıldı.

Bilecik Belediyesi ekipleri, bitişikteki ahıra sıçrayan alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Yangında, ahırdaki 5 küçükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.

Dumandan etkilenen Hürmiye Sakin ise Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ev ile ahırın kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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