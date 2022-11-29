Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin, ilçede devam eden çalışmaları inceledi

BİLECİK (AA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, devam eden yatırımlarla ilgili çalışmaları yerinde inceledi.

Tekin ve AK Parti İlçe Başkanı Mayir Küçük, Gençlik ve Spor Bakanlığının yatırımı ile temel atma çalışmalarının yapıldığı kapalı saha ve kapalı yüzme havuzu alanında incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılan 112 Acil İstasyonu'nu ziyaret ederek 112 personeli ile sohbet eden Tekin ile Küçük, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ziyaretleriyle ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:



"Pandemi dolayısıyla birçok çalışmamız yavaşlamıştı. Çok şükür şimdi projelerimiz bir bir hayata geçiyor. TOKİ çalışmalarımız, iki ortaokul inşaatı, 40 milyonluk yatırım olan TEDAŞ altyapı çalışmaları devam ediyor. Hükümet Konağı gibi projelerimiz çok yakında başlayacak.. Halkın refahı için olan birçok proje için Ankara ile görüşmelerimiz devam ediyor. Projelerimize destek olan ilgili bakanlarımıza ve diğer hizmeti geçenlere ilçem adına teşekkür ediyorum."

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