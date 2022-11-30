Bilecik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi'nde Halil İbrahim G. idaresindeki 11 ABE 016 plakalı motosiklet ile karşı istikametten gelen Serkan A'nın kullandığı 38 AET 226 plakalı otomobil çarpıştı.

Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Halil İbrahim G, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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