Bilecik'te kaçak tütün operasyonu

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 47 bin 260 dolu makaron ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen 4 iş yeri ve 5 araçta arama yaptı.

Aramalarda, 47 bin 260 dolu makaron, 34 bin 600 bandrolsüz boş makaron, 20 kilogram kıyılmış tütün, 25 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ve 33 adet elektronik sigara likidi ile 8,5 kilogram kaçak nargile kömürü bulundu.

Operasyonda, 5 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

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