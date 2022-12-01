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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te kaçak tütün operasyonu

AA

Bilecik'te kaçak tütün operasyonu

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 47 bin 260 dolu makaron ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen 4 iş yeri ve 5 araçta arama yaptı.

Aramalarda, 47 bin 260 dolu makaron, 34 bin 600 bandrolsüz boş makaron, 20 kilogram kıyılmış tütün, 25 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ve 33 adet elektronik sigara likidi ile 8,5 kilogram kaçak nargile kömürü bulundu.

Operasyonda, 5 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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