Bilecik'teki "Engelsiz Yaşam Zirvesi"nde başarılı sporcular hikayelerini anlattı

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BİLECİK (AA) - Bilecik Kent Konseyi, Belediye Başkanlığı ve Engelsiz Yarınlar Derneği ile Bedensel Engelliler Spor Kulübü işbirliğinde "Engelsiz Yaşam Zirvesi" etkinliği gerçekleştirildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, milli halterci Sibel Çam, Tekerlekli Sandalye Dans Milli Takımı sporcuları Hüseyin Ayyıldız ve Şenel Karaağaç ile dünya serbest dalış rekortmeni Ufuk Koçak, başarı hikayelerini anlattı.

Ufuk Koçak, 17 Ağustos depreminde 3 gün enkaz altında kaldıktan yaşama tutunmasını katılımcılarla paylaştı.

Ayyıldız ve Karaağaç ise tekerlekli sandalye dans gösterisi sundu.

Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız, etkinlikte, engelli vatandaşların toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, karşılaşabilecekleri tüm engelleri ortadan kaldırarak onlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermenin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

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