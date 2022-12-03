Osmaneli'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

BİLECİK (AA) - Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında idareciler, engelli vatandaşlarla bir araya geldi.

Osmaneli Engelliler Yardımsevenler Derneği ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Gençlik Merkezinde düzenlenen programda konuşan Ünal, engelli bireylere destek olmanın, hizmetlerinde bulunmanın her şeyden önce bir gönül işi olduğunu söyledi.



Her sağlıklı insanın aslında bir engelli adayı olduğunu, aniden bu hizmetlere muhtaç duruma gelebileceğini belirten Ünal, şöyle konuştu:



"Engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını doğru tespit etmek, seslerini daha çok duymak, sorunlarına kalıcı çözümler üretmek; toplumsal bağlarımızı kuvvetlendirmek ve gönül köprüleri tesis etmek adına son derece önem arz etmektedir. Her vatandaşımız bilmelidir ki engelli kardeşlerimizin toplumsal hayatta daha fazla varlık göstermeleri, sosyal sorumluluk üstlenmeleri ve kendilerini hak ettikleri yerde görmeleri şüphesiz aziz milletimizin sosyal dokusunu zenginleştirecek ve gücüne güç katacaktır. Bütün amacımız engelli çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın dünyasını daha yaşanabilir hale getirebilmektir. Sevgi ve saygıyla, hoşgörümüzle hayatı onlar için kolaylaştırmalıyız. Engellerin hep birlikte çalışarak aşılacağı engelsiz bir dünya temennisiyle tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum."



Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin de engelliliğin, yalnızca engellileri ve onların ailelerini değil, toplumun tamamını ilgilendiren bir konu olduğunu vurguladı.



Son yıllarda devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ve duyarlı vatandaşların gayretleriyle engellilerin sorunlarının çözümü konusunda büyük ilerleme sağlandığını anlatan Şahin, "Osmaneli Belediyesi olarak, engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılmalarını ve daha iyi yaşam koşullarına kavuşabilmelerini sağlamak amacıyla sosyal projeler hayata geçirdik. Engelli bireylerimizin günlük yaşamda karşılaştıkları her türlü engeli ortadan kaldırmak ve onlara destek sağlamak için yaptığımız çalışmalar bundan sonra da devam edecek." dedi.

Dernek Başkanı Özden Karip ise derneğin çalışmalarında emeği geçenlere ve programa katılanlara teşekkür etti.



Konuşmaların ardından engellilerin gönüllerince eğlendiği programa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şener Öner ile engellilerin aileleri katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.