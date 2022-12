Bilecik'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

BİLECİK (AA) - Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.

Kızılkaya, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, özel vatandaşlara karşı toplumsal farkındalığın artırılarak yaşam standartlarının iyileştirilmesi amacıyla Dünya Engelliler Günü'nün, hak ve sorumluluklarının altının çizildiği önemli bir gün olduğunu söyledi.

Sahip oldukları kültürde sorumlulukların bilincinde yoğurularak, insanı merkez alan ve yaşamın her alanında insanı önceleyen bir değere sahip olduklarını ifade eden Kızılkaya, "Değerlerimizin koruyucusu olarak devletimiz, sosyal devlet şuuruyla hareket ederek vatandaşlarımızın huzurlu bir yaşam sürmeleri için çözümler üretmektedir. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla her şeyden önce bireye göstermiş olduğu önemi vurgulayan Şeyh Edebali'nin mirasçısı ve bu köklü geleneğin mensupları olarak bizler, her konuda özel gereksinimli bireylerimizin hizmetindeyiz." dedi.

Etkinlik, özel gereksinimli öğrencilerin gösterisi ve serginin gezilmesiyle sona erdi.

