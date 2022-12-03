Osmaneli'de jandarmadan engelli gence ziyaret

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BİLECİK (AA) - Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, Jandarma Komutanlığı Trafik Timi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Hisarcık Beşevler köyünde yaşayan engelli genci ziyaret etti.

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal koordinesinde gerçekleşen programda, İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi, Fikret Üzgün'e evinde ziyarette bulundu.



Jandarma ile önceden çekilmiş çerçeveli fotoğrafın hediye edildiği ziyarette Fikret Üzgün, konuklarının jestinden mutlu oldu.

Üzgün'ün ailesi, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal’a ve jandarma ekiplerine bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.



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