Bilecik'te 5 bin öğrenciye ücretsiz yemek

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BİLECİK (AA) - İl Milli Eğitim Müdürlüğünce taşımalı, okul öncesi eğitim ve pansiyonda kalan 5 bin civarında öğrenciye ücretsiz yemek veriliyor.

Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi Erkek Öğrenci Pansiyonunda, tam donanımlı mutfakta 4 bayan aşçı, sabahın erken saatlerinden itibaren yemeklerin hazırlanmasından sunulmasına kadar görev yapıyor. Taşımalı eğitim gören haftanın 5 günü, pansiyonda kalan öğrencilere ise haftanın 7 günü ücretsiz sıcak yemek imkanı sunuluyor. Her gün 4 çeşit yemek çıkan yemekhaneler, Milli Eğitim Müdürlüğü ve pansiyon yönetimi ile gıda mühendislerince hijyen ve gıda kontrolü yapılıyor.

Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Osman Bat, AA muhabirine, taşımalı eğitim gören ya da pansiyonlarda kalan öğrencilere ücretsiz sıcak yemek hizmeti verdiklerini söyledi.

İl genelinde taşımalı eğitim kapsamında 2 bin 902 öğrenciye sıcak öğle yemeği verildiğini ifade eden Bat şunları kaydetti:



''Temel eğitim dışında kalan öğrencilerimize, orta öğretim, temel eğitim okullarımızda ve okul öncesi öğrencilerimize sıcak öğle yemeği vermekteyiz. İl genelinde 2 bin 166 okul öncesi öğrencimize ve yine il genelinde 13 pansiyonumuzda toplam 612 öğrencimize, sabahları açık büfe olarak kahvaltı verilmekte. Öğle ve akşam 4 çeşit sıcak yemeğin yanında geceleri de ara öğün ile öğrencilerimiz beslenmeleri açısından desteklenmektedir. Yemeklerimiz güzel ve kaliteli olarak çıkmaktadır. Zaman zaman yemekhanelerde habersiz bir şekilde kontrollerimizi yapmaktayız. Öğrencilerimiz gayet memnun ve herhangi bir şikayet yansımamıştır.''

Osmaneli ilçesinden taşımalı eğitim gören 11. sınıf öğrencisi Zehra Göllü., 4 çeşit yemek yediğini ve memnun olduğunu dile getirerek, sıcak servis edildiğini söyledi.

Pansiyonda kalan 12. sınıf öğrencisi Behlül Asaf Tekin, sabah kahvaltının yanı sıra öğle ve akşam 4 çeşit sıcak yemek yediklerini ifade etti.

Pansiyon kalan 11. sınıf Atakan Çakır, sabah, öğlen ve akşam olmak üzere 3 öğün yemek ile birlikte etüt sonrası da ara öğün yediklerini belirterek, ''Yemeklerimiz lezzetleri gayet güzel. Ara öğünde kek ve meyvesuyu çıkıyor. Kantinlerdekine nazaran buradaki yemeklerimiz daha sağlıklı.'' değerlendirmesinde bulundu.

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