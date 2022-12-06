Osmaneli Kaymakamı Ünal, İtalya'da uluslararası turnuvaya katılacak karateciyi kabul etti

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BİLECİK (AA) - Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Türkiye'yi İtalya'da düzenlenecek Dünya Gençlik Ligi'nde temsil edecek 1308 Osmaneli Belediyespor Karate Takımı sporcusu Ecrin Turunç ve antrenörlerini makamında kabul etti.

Ünal, kabulünde yaptığı konuşmada, Atatürk Ortaokulu öğrencisi Ecrin Turunç'un ders yoğunluğuna rağmen bu başarıyı elde etmesinin takdire şayan olduğunu söyledi.



Sporcunun İtalya’da da başarılı olacağınıza inandığını belirten Ünal, şöyle konuştu:



"9-11 Aralık'ta İtalya'nın Venedik kentinde düzenlenecek Dünya Gençlik Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek Ecrin Turunç evladımızı tebrik ediyor, başarılar diliyoruz. Sporcumuzun yetişmesinde büyük emeği olan Murat Salih Kurnaz ve Tuğba Kurnaz hocalarımızın, 1308 Osmaneli Belediyespor olarak altyapıya ve tüm spor branşlarına verdiği değerin sonuçlarını tüm branşlarda alıyoruz. Spora ve sporcuya değer veren Belediye Başkanı Münür Şahin'e, kulübümüzün yöneticilerine, öğretmenlerine ve Ecrin'i yetiştiren ailesine teşekkür ediyoruz. Her konuda olduğu gibi sporun ve sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz."



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