Bilecik’te kedilerin çuvala konulması ile ilgili soruşturma başlatıldı

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BİLECİK (AA) - Bilecik’te kedilerin çuvala konulması ile ilgili yurt personeli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu Ertuğrulgazi Erkek Öğrenci Yurdunda çuvala konulan kedilerle ilgili 4 personel hakkında savcılık tarafından adli, valilik tarafından da idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Neslihan Leblebicioğlu konuya ilişkin AA muhabirine şunları kaydetti:



"Yurtta kalan çocukların çoğunluğu kedilerin yemekhaneye girmesinden dolayı bazıları rahatsız bazıları da beslemektedir. Son zamanlarda şikayetler artmış. Yurt yetkililerinden bir çözüm bulmaları konusunda talepte bulunmuşlar. Yurt müdürlüğü yurdun bahçesinde kustuklarını ve bir tanesinin de öldüğünü belirlemişler. Bir mikroplu salgın söz konusu olabilir diye 3 gündür barınak aranmış. Barınaktan, 'siz kedileri toplayın biz gelir alırız' cevabı üzerine onlarda toplamak için müdahalede bulunmuşlar ama hırçın oldukları için zorlanmışlar. Yurt yetkilileri çuvala koymakla hata ettiklerini ifade etmişlerdir. Yurtta görev yapan 4 personel hakkında savcılık adli, valilik olarak idari soruşturma açıldı."





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