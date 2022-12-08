Pazaryeri İlkokulunda özel eğitim sınıfı açıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde özel eğitim sınıfının açılışı yapıldı.
Pazaryeri İlkokulunda hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan sınıfın açılışı Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci ve Okul Müdürü Ali Sedefoğlu tarafından gerçekleştirildi.
Başlangıçta iki öğretmen ve özel gereksinimi bulunan bir öğrenci ile hizmete giren sınıfın hazırlanmasına katkı sağlayan hayırseverlere Altay tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.
Açılış törenine, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.