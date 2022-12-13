Bilecik'te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi'nden Atatürk Bulvarı'na seyreden Ş.K. yönetimindeki 34 EMK 742 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu devrildi.
Yoldan geçen diğer araç sürücüleri, motosikletten savrularak yaralanan sürücüyü, sağlık ekipleri gelinceye kadar üzerine battaniye örterek soğuktan ve yağmurdan korumaya çalıştı.
112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.