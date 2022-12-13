Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde yardımlaşma amacıyla "Sevgi Butik" açıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ve Türk Kızılay Bilecik Şubesi işbirliğinde "Sevgi Butik" açıldı.
Vali Kemal Kızılkaya, BŞEÜ Yerleşkesi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, üniversite ile Türk Kızılay Bilecik Şubesi arasında imzalanan protokolle kıyafetlerin bulunduğu butik sayesinde yardımseverliğin ve paylaşmanın öğrenciler arasında yayılacağını belirtti.
Kızılkaya, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşılarak sevgi ve kardeşlik yolunun inşa edileceğini söyledi.
Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir de Kızılay’ın ihtiyaç anında uzanan el olduğunu vurgulayarak, ihtiyaç sahibi öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaları bakımından böyle bir butiği açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanı Sevcan Uzun'un butik hakkında bilgi vermesinin ardından Kızılkaya ve Beydemir, butiğin açılışını gerçekleştirdi.