Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde yardımlaşma amacıyla "Sevgi Butik" açıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİLECİK (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ve Türk Kızılay Bilecik Şubesi işbirliğinde "Sevgi Butik" açıldı.

Vali Kemal Kızılkaya, BŞEÜ Yerleşkesi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, üniversite ile Türk Kızılay Bilecik Şubesi arasında imzalanan protokolle kıyafetlerin bulunduğu butik sayesinde yardımseverliğin ve paylaşmanın öğrenciler arasında yayılacağını belirtti.



Kızılkaya, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşılarak sevgi ve kardeşlik yolunun inşa edileceğini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir de Kızılay’ın ihtiyaç anında uzanan el olduğunu vurgulayarak, ihtiyaç sahibi öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaları bakımından böyle bir butiği açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanı Sevcan Uzun'un butik hakkında bilgi vermesinin ardından Kızılkaya ve Beydemir, butiğin açılışını gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.