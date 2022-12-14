Tarihi Lefke bezi ve mumu yeni ürün yelpazesi ile Avrupa'ya ihraç ediliyor

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BİLECİK (AA) - MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 1980'lerde fabrikasyon ürünlerin yaygınlaşmasıyla unutulmaya başlayan Lefke bezi ve mumu, Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin ürün yelpazesi ile geleceğe taşınıyor.

İlçenin eski adıyla anılan Lefke bezi, Lefke Han Sanat Atölyelerinde kadınların el emeği ile yaptığı peşkir, peştamal, kese ve çantaya dönüşüyor. Lefke mumundan da çeşitli hediyelikler yapan kadınlar, yeni yıl öncesi Hollanda, Fransa, İngiltere, Almanya, Rusya ve ABD'den gelen siparişleri hazırlıyor.

2000 yılından bugüne Lefke bezi üretimi yapan, 2022'den itibaren de Lefke mumu ve kağıt ip çanta üretimi gerçekleştiren Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınlar, bugüne kadar Fransa, İngiltere ve Almanya'ya 10 bin metre Lefke bezi sattı.

Fransa, İngiltere ve Almanya'dan sonra Hollanda'ya da 10 bin adet Lefke mumu ihraç eden kadınlar, siparişleri karşılamak amacıyla atölyedeki tezgahlarda yoğun çalışma yürütüyor.

Yurt dışı taleplerin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları ile bireysel siparişleri yetiştirmek için hafta sonları da tezgahların başına geçen kadınlar, ihraç ettikleri ürünlerin iki katını da iç piyasada satıyor.

Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Mefaret Göbekçi, AA muhabirine, Osmaneli Belediyesi, Ticaret İl Müdürlüğü ile Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteğiyle çalışma yürüttüklerini anlattı.

Yeni ürünlerle yurt dışına da açıldıklarını belirten Göbekçi, şöyle konuştu:

"Ürünlerimiz dokuma ağırlıklı. Lefke bezimizi ihraç ediyoruz. Hollanda'ya dekoratif amaçlı mumlarımızı ürettik ve onları gönderdik. Onlar da bayağı beğenildi ve talep gördü. Şu an 10'un üzerinde farklı tasarımlarımız var. Ürün yelpazemizi genişletmek adına çalışmalarımız sürüyor. Hedeflerimizi daha yukarılara çıkartmak için neler yapabiliriz konusunda projeler ve çalışmalar yapıyoruz. Bu zamana kadar yurt dışına 10 bin metre Lefke bezi, 10 bin adet Lefke mumu gönderdik ve bunlara yenilerini ekleyeceğiz. Kadınlarımıza ekonomik anlamda destek oluyoruz. Ekonomilerine destek olmalarının yanında meslek öğrendiler. Artık hepsi birer profesyonel dokuma ustası oldu."

- "Lefke bezinin gelebileceği en güzel noktadayız"

Kooperatif üyesi Banu Erkal ise iç piyasada kendilerine yer ararken dışa da açıldıklarını söyledi.

Unutulmuş el dokumacılığını tekrar canlandırdıklarını vurgulayan Erkal, "Bir hafta önce Hollanda'ya ihracat gerçekleştirdik. Dokumalarımızı yaptık ve gönderdik. Yılbaşı yaklaşıyor, biz geleneğe bağlı kalıyoruz ama modernize de ediyoruz. Noel için Lefke bezlerimize çam ağaçları işledik. Lefke bezinin gelebileceği en güzel noktadayız. Dış piyasada var olmak, 'biz de buradayız' diyebilmek çok güzel. Markalaşma yolunda ilerliyoruz. Lefke bezini Türkiye'de duyurduk, inşallah Avrupa ülkelerinin çoğuna da duyurma imkanımız olacak. En güzel ürünü çıkartmak için çalışıyoruz." dedi.

- "Yılbaşını fırsata çevirdik"

Kooperatifin kurucu üyelerinden Selin Bektaş Efe de mum ve kağıt çantalarının geri dönüşüm projesi ile ortaya çıktığını dile getirdi.

Kağıt üretimi yaptıktan sonra kağıttan çanta ve şapka üretmeye başladıklarını anlatan Efe, şunları kaydetti:

"Sürdürebilir olmamız ve geri dönüşüme katkıda bulunmamız gerekiyordu. Genel olarak küresel bazda bir yılbaşı konseptiyle birlikte mumlara talep arttı. Biz de onu fırsata çevirerek, mumlardan farklı şekillerde ürünler üretmeye başladık. Hollanda'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye ve Almanya'ya mum ve çanta satışları yaptık. İnternet üzerinden de satışlar yapıyoruz. Bizim ürünlerimiz daha çok renk ve çeşit olarak biraz daha farklı. Farklı konseptlerle çalışıyoruz. Yelpazemiz geniş olduğu için bizimle irtibata geçiyorlar. Aralık ayının ortalarında yeni ürünlerimizi Hollanda başta olmak üzere diğer ülkelere göndereceğiz."

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