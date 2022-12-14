TDP Genel Başkanı Sarıgül, Bilecik'te cezaevi önünde açıklama yaptı

BİLECİK (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, cezaevlerindeki mahkumlara "genel af" çağrısını yineledi.

Sarıgül, Bilecik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, 9 Nisan'da TDP Genel Merkezi'nde mahkumlar için af çağrısında bulunduklarını hatırlattı.

Bu çağrıyı siyasi kaygılarla yapmadıklarını belirten Sarıgül, şöyle devam etti:

"Şu anda 87'nci cezaevinin, Bilecik Cezaevi'nin önündeyim. Ben bütün yurttaşlarıma hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden sesleniyorum. Af talebimiz siyasi bir talep değil, vicdani bir taleptir. Özellikle pandemi koşulları münasebetiyle çek ve senetlerini ödeyemeyen mağdur olan binlerce esnafımız oldu ve bu esnafımız şu anda ekonomik olarak sıkıntı içindeler. Çeşitli nedenlerle kamyon, minibüs, taksi, otobüs ve tır şoförlerimizin ehliyetleri alındı, 2,5 milyon yurttaşımız şu anda direksiyona çıkamıyor ve çocuklarına ekmek götüremiyor. Ne yazık ki uyuşturucu batağına saplanan binlerce gencimiz uyuşturucu kullandığından dolayı şu anda ağır cezalar almış durumda. Cezaevlerinde dünyaya gelen çocuklarımız var, onlar daha hayatla buluşamadı. Binlerce evladımız cezaevinde doğum yaptı. Yine anne ve babaları cezaevinde olan, çocuklarına kavuşamayan binlerce aile var. Türkiye Değişim Partisi olarak kardeşlik hukuku ve toplumsal barış için bir af talebinde bulunuyoruz. Bizim devletimiz vicdanlı ve şefkatli devlettir. İnanıyorum ki cezaevinden çıkan kader mahkumlarına da elimizi uzatacağız, onların iş imkanlarını, toplumla tekrar barışma olanaklarını onlara tekrar sağlayacağız."

Asgari ücret konusunda diğer siyasi partilerden farklı düşündüklerini aktaran Sarıgül, bunun siyaset malzemesi olarak kullanılmasını doğru bulmadıklarını dile getirdi.

Sarıgül, daha sonra partisinin Bursa İl Başkanı Bekir Yılmaz ve Kütahya İl Başkanı Gülçin Hizarcıoğlu ile kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu.

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