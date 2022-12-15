Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi politikaları Bilecik'te protesto edildi

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BİLECİK (AA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Bilecik Şubesi üyeleri, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik politikalarına tepki gösterdi.



Şerifpaşa Camisi bahçesinde toplanan ve ellerinde dövizler taşıyan grup, Çin yönetimi aleyhine slogan attı.



AGD Bilecik Şubesi Liseler Başkanı Halil İbrahim Karaarslan, grup adına yaptığı konuşmada, bu konuda sadece üzüntüyü belirtmenin, miting ve açıklama yapmanın artık tek başına yeterli olmadığını söyledi.



Çin'in Müslüman bölge halkını terör ve şiddetle ilişkilendirmesini kabul etmediklerini vurgulayan Karaarslan, şunları kaydetti:



"Katil Çin devleti, yıllardır işgal ettiği Doğu Türkistan’da her türlü yöntemi kullanarak, sistematik katliamlar gerçekleştirmektedir. 2016 yılından bu yana 3 milyonu aşkın kardeşimiz, toplama kamplarıyla hürriyetlerinden yoksun bırakıldı asimilasyon programlarına tabi tutuldu. Son dönemlerde, ayrıca hastalık ve salgın bahane edilerek Uygur Türkü soydaşlarımız Çin yönetimi tarafından evlerinde zorla ölüme terk edilmektedir. Geçtiğimiz günlerde ise Uygur Türk'ü kardeşlerimizin yaşadığı binada çıkan yangına müdahale edilmeyerek, arasında çocukların da yer aldığı birçok kardeşimiz şehit oldular.



Çağrımız bütün ümmete ve insanlığadır. Yüce Allah, mazlum, mağdur ve esaret zincirleriyle çevrelenmiş insanlığın, kurtuluşuna bizleri vesile kılsın. Allah hak ve adaletin tesisi için atılan adımları boşa çıkarmayacaktır. Bilinmelidir ki bizler Anadolu gençliği olarak, Doğu Türkistan başta olmak üzere çektiğimiz içimizde sızı ve yara olan tüm zulümlerin ve bu zulümlere dolaylı ya da doğrudan destek veren kirli işbirlikçilerinin karşısındayız."



Açıklamanın ardından dua eden ve slogan atan grup, daha sonra dağıldı.







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