Osmaneli Kaymakamı Ünal, "Kariyer Günleri" etkinliğine katıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik’in Osmaneli ilçe Kaymakamı Yüksel Ünal, Osmaneli 75. Yıl Anadolu Lisesi'nde "Kariyer Günleri" etkinliği kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.
Okul müdürlüğünün organize ettiği etkinliğin ilki, Ünal’ın katılımıyla gerçekleşti.
Kaymakamlık mesleğine ilişkin bilgi veren Ünal, çocukluk ve gençlik yıllarından bu mesleğe uzanan hayatından farklı tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.
Ünal, görev yaptığı süreler içinde ülke insanına hep güler yüzle hizmet etmeye gayret ettiğini söyledi.
Meslekte 32 yılını geride bıraktığını aktaran Yüksel Ünal, öğrenciler tarafından sorulan soruları da cevapladı.