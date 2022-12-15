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Pazaryeri'nde kedi ve köpeklere mikroçip uygulanması

AA

Pazaryeri'nde kedi ve köpeklere mikroçip uygulanması

BİLECİK (AA) – Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına dair yönetmelikteki değişiklik kapsamında ev hayvanları mikroçip takılarak kayıt altına alınıyor.

İlçe müdürlüğü yetkilileri kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına Alınmasına dair yönetmelik gereği kedi ve köpekle mikroçip uygulamasının 31.12.2022 tarihinde son bulacağını ifade etti.

Kurum tarafından hayvan sahiplerinin herhangi bir ceza ile karşı karşıya kalınmaması için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde mikroçip takma ve kuduz aşısı işlemlerine devam etmekte olunduğu, şu ana kadar 450 ev hayvanına mikroçip ve kuduz aşısı yapıldığı belirtildi.

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