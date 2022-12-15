Pazaryeri’nde çftçiler kırsal kalkınma hibe destekleri konusunda bilgilendirildi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİLECİK (AA) – Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 2022-2023 yılı kırsal kalkınma yatırımlarının yüzde 50 hibe ile desteklenmesi kapsamında çiftçilerle bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda yapılan toplantıya Tarım ve Orman İlçe Müdürü Serdar Sert, Ziraat Odası Başkanı Hasan İpar, ve çiftçiler katıldı.

Hibe desteği başvurusu yapacak üreticilerin soruları yanıtlandı. 64 kalemde yapılacak olan hibe desteği konuları çiftçilere anlatıldı. Ahır yapımı, sera yapımı ve tarım aletlerinin de söz konusu desteğin içinde olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.