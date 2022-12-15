Pazaryeri’nde çftçiler kırsal kalkınma hibe destekleri konusunda bilgilendirildi

BİLECİK (AA) – Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 2022-2023 yılı kırsal kalkınma yatırımlarının yüzde 50 hibe ile desteklenmesi kapsamında çiftçilerle bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda yapılan toplantıya Tarım ve Orman İlçe Müdürü Serdar Sert, Ziraat Odası Başkanı Hasan İpar, ve çiftçiler katıldı.
Hibe desteği başvurusu yapacak üreticilerin soruları yanıtlandı. 64 kalemde yapılacak olan hibe desteği konuları çiftçilere anlatıldı. Ahır yapımı, sera yapımı ve tarım aletlerinin de söz konusu desteğin içinde olduğu belirtildi.