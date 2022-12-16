Bilecik'teki barınakta iyileştirilen sahipsiz hayvanlar eğitim verilmeden doğaya bırakılmıyor

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BİLECİK (AA) - MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kurulan hayvan hastanesinde rehabilite edilerek eğitim verilen sahipsiz hayvanlardan bazıları doğal ortamına bırakılıyor, kimileri ise sahiplendiriliyor.

Osmaneli Belediyesince 3 bin metrekare alanda inşa edilen hayvan barınağı, iş adamı Doğan Zaimoğlu'nun destekleriyle büyütülerek 8 ay önce hayvan hastanesine dönüştürüldü.

Tesise getirilen sahipsiz hayvanlar sağlıklaştırma, kısırlaştırma ve eğitimlerinin ardından Osmaneli Hayvanları Koruma Yaşatma ve Sahiplendirme Derneği, sosyal medya, görsel yayın ve belediyenin web sitesi aracılığıyla sahiplendiriliyor ya da doğal yaşam alanlarına bırakılıyor.

Son teknolojik cihazlarla tüm tıbbi müdahalelerin yapılabildiği, "hayvan oteli" olarak da hizmet veren barınakta bugüne kadar 2 bin sahipsiz hayvan kısırlaştırıldı, 500 köpek sahiplendirildi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AA muhabirine, yaklaşık 40 bin metrekare alanda barınak, hayvan hastanesi ve hayvan oteli niteliğiyle faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Merkezin imkanlarını geliştirebilmek için Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi ve iş adamı Zaimoğlu'nun katkılarıyla 7 milyon lira bütçeli laboratuvar kuracaklarını belirten Şahin, "Bunlar tamamlandığında laboratuvar araştırmaları da gerçekleştirilecek. Hem insan sağlığı hem hayvan sağlığı açısından hem de hayvanlarımızın korunması anlamında güzel bir alan inşa ediyoruz. Burada sadece sokak hayvanları değil özellikle çevremizde büyük ve küçükbaş hayvan yani yöredeki hayvan cinslerinin geliştirilmesi yönünde de ayrı tesislerimiz olacak." dedi.

- "Belediyelerimiz barınaklarda muhakkak hayvan eğitmenleri bulundurmalı"

Belediye Sağlık İşleri Müdürü ve Hayvan Hastanesi Başhekimi Abdullah Tetik de sadece ilçeye yönelik değil, Bilecik'e ve bölge illerine hizmet eden bir tesis kurduklarını dile getirdi.

Sahipsiz hayvanların bakım ve tedavilerinin yapılması için rehabilitasyon merkezinin kapasitesini artırdıklarını, hayvan hastanesiyle tam donanımlı müdahale edebilecek konuma geldiklerini anlatan Tetik, "Merkezimize sokak hayvanlarımızla ilgili gelen şikayetlerin ardından ilk etapta özenle belediye sokak hayvanları ekibi tarafından şikayet mahallinden alınarak, hastanemizde müdahalesi yapılıyor. Tedavilerinden sonra kısırlaştırma ve sağlıklaştırma, sahiplendirme çalışmaları yapılıyor." diye konuştu.

Tetik, köylerdeki sahipsiz hayvanlara da ulaşabilmek için İl Özel İdaresi ile protokol imzaladıklarını, bu sayede çalışma alanlarını genişlettiklerini aktardı.

Hayvanları sahiplendirmeden ya da doğal yaşam alanlarına bırakmadan önce eğittiklerini vurgulayan Tetik, şu ifadeleri kullandı:

"Ruh sağlığı yerinde olan hayvanları geri bırakmaktayız. Ruh sağlığı yerinde olmayan hayvanları eğitim alanımızda eğittikten sonra eğitilmiş bir şekilde aldığımız bölgeye geri bırakarak, o bölgenin daha güvenli olmasını sağlayan bir çalışma içindeyiz. Belediyelerimiz barınaklarda muhakkak hayvan eğitmenleri bulundurmalılar. Hayvan eğitmenleri, ruh sağlığı bozuk hayvanların ruh sağlığını düzeltip bulundukları bölgeye bırakılmalarını sağlamaktadırlar. Bu da olası ısırık vakalarına, olası kuduz vakalarına, olası saldırı sonucu yaralanma vakalarına veya trafik kazası sonucu yaralanan hayvanlar bakımından önlemlerin alınma noktasında önem arz etmektedir."

Abdullah Tetik, saldırgan köpeklerin, barınakta sokak hayvanı eğitmenlerince ruh sağlığının düzeltildiğini vurgulayarak, "Onları toplum içinde gezdirerek, saldırgan köpeklerin arasında dolaştırıp davranışsal özellikleri göstererek eğitmekteyiz. Eğitildikten sonra ruh sağlığı düzgünleşen, davranış bozukluğu giderilen hayvan tekrar alındığı bölgeye bırakılmakta veya sahiplendirilmekte." diye konuştu.





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