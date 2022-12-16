Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



Tekin, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 2022'ye damga vuran olayları yansıtan kareleri inceleyerek, “haber”, “spor” ve “yaşam” kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

Belediye Başkanı Tekin, "spor" kategorisinde Sergen Sezgin’in “Kökbörü”, "haber" kategorisinde Emrah Yorulmaz’ın "TOGG'un ilk yolculuğu", "yaşam" kategorisinde ise Mustafa Hassona’nın “Masumiyet” fotoğraflarını tercih etti.

Yarışmayı düzenleyen Anadolu Ajansına teşekkür eden Tekin, “Her yıl fotoğraf yarışmasına katılarak beğendiklerimize oy veriyoruz. Gerçekten birbirinden güzel fotoğraflar. Her fotoğrafta bir anlam yüklü. Anadolu Ajansı muhabirlerini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.