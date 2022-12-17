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Bilecik Arkeoloji Çalıştayı'nda 9 bin yıllık "Bahçelievler Yerleşmesi" konuşuldu

AA

Bilecik Arkeoloji Çalıştayı'nda 9 bin yıllık "Bahçelievler Yerleşmesi" konuşuldu

BİLECİK (AA) - Bilecik'te düzenlenen çalıştayda, bir apartmanın yanındaki boş arsada yürütülen kazılarda 9 bin yıl öncesine ait olduğu belirlenen yaşam alanlarına ulaşılan "Bahçelievler Yerleşmesi" ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Bilecik Arkeoloji Çalıştayı, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde Bilecik Belediyesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bahçelievler Kazı Ekibi işbirliğinde gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılışında bir konuşma yapan Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, ilin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.

Bulgularda, Batı Anadolu'nun en eski yerleşiminin kentte bulunduğunun belirlendiğini dile getiren Subaşı, şöyle dedi:

"Her köşesinden tarih fışkıran şehrimiz, bu kazı sayesinde bölgenin en eski, en özgün kültürüne de sahip olduğunu kanıtladı. Bizleri oldukça heyecanlandıran Bahçelievler kazısında bulunan birçok buluntu tarihin yeniden şekillendirilmesine neden oldu. Batı Anadolu'nun en eski müzik aleti ezgilerini ve bulunan seramik kalıntılarını eşsiz güzelliğini ruhumuzda hissetmek inanın tarifi olmayan bir duygu. Bu duygu ve heyecanı kaybetmeden gelecek nesillere aktarmak ve şehrimizin geçmişine ışık tutmak için en büyük görevlerimizden biri olduğunun farkındayız."

- Arkeopark oluşturmayı hedefliyorlar

Kazının bilimsel danışmanı BŞEÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan da neolitik dönemden izler taşıyan alandaki çalışmanın, Bahçelievler Mahallesi'nde bir kişinin boş arazide gördüğü seramik parçalarını Arkeoloji Müzesine bildirmesinin ardından yaptıkları değerlendirmeyle 2019 yılında başladığını hatırlattı.

Alanın 2000'li yıllardan önce keşfedilmemesi ve kentleşme nedeniyle daha fazla bilgiye sahip olamadıklarını aktaran Fidan, şunları kaydetti:

"Bölgede kazı yapılmayan ve arkeolojik dolgu içeren alanın sit alanı haline getirilip korunması gerekiyor. Bilecik'te boş arsada yapılan kazılarda 9 bin yıl öncesine ait yaşamın olduğu TÜBİTAK tarafından onaylandı. Kazıda çıkan ölçüme uygun 15 farklı organik kalıntı malzemeden proje süresince tarihlendirme çalışmaları yapılacak. Günümüzden 8 bin ila 9 bin yıl önce aynı alanı hiç terk etmeden yaşayan, kalabalık nüfuslu bir topluluğun Bahçelievler'deki yerleşmesini Batı Anadolu'daki ilk köy olarak tanımlamanın yanlış olmayacaktır. Amacımız, burada 'arkeopark' oluşturarak Bilecik'in ilk ev sahiplerini dünyaya tanıtmaktır."

Çalıştay, açılış programının ardından bilim insanlarının sunumlarıyla devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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