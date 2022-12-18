Bilecik'teki fotoğraf tutkunlarının mekanı köy beyaza boyandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİLECİK (AA) - Bilecik'te asılarak kurutulan biberler dolayısıyla profesyonel ve amatör fotoğrafçıların sıkça ziyaret ettiği Çukurören köyündeki ahşap, kerpiç ve çamur sıva karışımından yapılan evler beyaza boyandı.

Bilecik Valiliği öncülüğünde başlatılan "Köyümü Seviyorum Sokağımı Boyuyorum Projesi" kapsamında merkeze bağlı Çukurören köyündeki Arpalık Mahallesi'nde, İl Özel İdaresi personellerince evlerin duvarları, kapıları ve pencerelerinde boyama çalışması yaptı.

Çukurören Köyü Muhtarı Muhittin Dündar, AA muhabirine, 150 yılı aşkındır ürettikleri kırmızı biberin evlerin duvarlarında kurutulduğu zamanlarda köye yerli ve yabancı turistlerin geldiğini söyledi.



Biber sezonu başladığı zaman İstanbul, Ankara ve Bursa olmak üzere Türkiye'nin farklı yerlerinden ziyaretçiler geldiğini dile getiren Dündar, şöyle konuştu:



"Ağırlıklı olarak hafta sonları profesyonel ve amatör fotoğrafçılar köyümüzü ziyaret ediyor. Bunun yanında turlar da düzenleniyor. Gelen ziyaretçilerimiz çalışma ve düzenleme yapılması isteğinde bulunuyorlardı. Sayın Valimize ilettik ve İl Özel İdaresince Arpalık Mahalle'miz boyandı. Boyanmış evlerin duvarlarına biberlerimizi astığımız zaman görselliği daha güzel olacak. Sezonda köyümüze 5 bin civarında ziyaretçimiz geliyor."

Evi boyanan 80 yaşındaki Yeşariye Tozman da evinin boyanmasından mutlu olduğunu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.