Bilecik'te 4 metre yüksekten düşen işçi yaralandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİLECİK (AA) - Bilecik'te faaliyet gösteren bir alüminyum fabrikasında bir işçi yüksekten düşerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik 2. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikanın Eloksal adı verilen havuzda çalışan Harun Ö. isimli mühendis, su vanasını kapatmak isterken 4 metre yükseklikten yere düştü.

Olayı gören çalışma arkadaşları durumu hemen 112’ye bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumu yapıla tetkikler sonrası belli olacağı belirtilirken, polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.