Bilecik'te 4 metre yüksekten düşen işçi yaralandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te faaliyet gösteren bir alüminyum fabrikasında bir işçi yüksekten düşerek yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bilecik 2. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikanın Eloksal adı verilen havuzda çalışan Harun Ö. isimli mühendis, su vanasını kapatmak isterken 4 metre yükseklikten yere düştü.
Olayı gören çalışma arkadaşları durumu hemen 112’ye bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumu yapıla tetkikler sonrası belli olacağı belirtilirken, polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.