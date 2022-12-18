Bilecik'te sanayi esnafı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'te sanayi esnafı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen sanayi esnafı, "çevre ve yaşam", "haber" ile "spor" kategorilerinde oy kullandı.

Oto Yedek Parça ve Aksesuar sahibi Sinan Önce, "çevre ve yaşam" kategorisinde Mustafa Hassona'nın ''Masumiyet'', "haber" kategorisinde Ayman Yaqoob'un ''Ateş topu'', "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın ''Taek von futbol'' fotoğraflarına oy verdi.

Önce, AA'nın her yıl düzenlediği ''Yılın fotoğrafları'' yarışmasına katıldıklarını ifade ederek, ''Çevre ve yaşam, haber ile spor kategorilerindeki fotoları inceledik ve fotoğrafların hepsi birbirinden güzel. Hepsi de birinciliği hak ediyor. Beğendiklerimize oyumuzu verdik. AA'ya teşekkür ediyoruz, bu tarz fotoğraflarla bizi buluşturduğu için.'' dedi.

Otomotiv sektöründen Gürkan Büberci de birbirinden güzel fotoğrafları çeken muhabirleri ve AA çalışanlarını tebrik ederek, haber kategorisinde ''TOGG’un ilk yolculuğu'', çevre ve yaşam kategorisinde ''Beslenme saati'' ile spor kategorisinde de ''Yüzücü'' fotoğraflarına oy verdi.

Galerici Bilal Arslan ise yılın fotoğraflarını incelediğini, oylamaya katıldığını dile getirerek, fotoğrafların her birinin güzel olduğunu söyledi.

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