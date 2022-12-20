Bilecik'te hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te motosikletle hafif ticari araca çarpan sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ertuğrulgazi Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde seyreden Cansu B. yönetimindeki 11 ABE 550 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Muhammed Zakir Y. idaresindeki 06 CGP 96 plakalı kamyonete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen Cansu B, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı ise caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.