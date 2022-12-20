Osmaneli’nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde havanın soğumasıyla birlikte yüksek kesimlerine yılın ilk karı yağdı.

Hava sıcaklığının düşmesiyle, birlikte Osmaneli’nin yüksek kesimlerinde bulunan 860 rakımlı, Ağlan köyünde yılın ilk kar yağışı başladı.

Köydeki evlerin üzerleri beyaz örtü ile kaplanırken, Ağlan Muhtarı Kasım Balcı, “Kar yağışının saat 21.30 itibarı ile yağmaya başladı. Kar yağışının böyle devam etmesi sonuncunda ilerleyen saatlerde yerler karla kaplanacak dışarıdan köyümüze gelecek olan misafirlerimizin gelirken tedbirli gelmelerini araçlarında zincir, takoz, çeki halatı bulundurmaları gerekir " dedi.



Muhtar Balcı "Kar yağışı tüm çiftçilerimizi sevindirdi inşallah kar yağışı böyle devam eder de göletlerimiz dolar. Önümüzdeki sezon çiftçilerimiz susuzluk çekmez." dedi.





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