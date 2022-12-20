Pazaryeri ilçesinde yeni hükümet konağı inşa edilecek

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BİLECİK (AA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, Belediye Meclisinin olağanüstü toplantısında yeni hükümet konağı yapımı için arsa tahsisi kararı alındı.



Belediye Meclisinin aralık ayı olağanüstü toplantısı, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında yapıldı.

Pazaryeri Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen oturumda 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, hükümet konağı yapımı için belediyeye ait arazinin tahsis iş ve işlemleri görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.

Ayrıca, Belediye Ticaret ve Kültür Merkezi'ndeki iş yerlerinin satışına esas olmak üzere her bir dükkanın fiyatının belirlenmesi, Gaziosmanpaşa Belediyesi ile kardeş belediye ilişkisi kurulması, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğine üye olunması da oy birliği ile onaylandı.

Tekin, alınan kararların ilçe için hayırlı olmasını dileyerek meclis üyelerine teşekkür etti.

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