BŞEÜ "en yeşil üniversite" sıralamasında yer aldı

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BİLECİK (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin (BŞEÜ), UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri sıralamanda en yeşil üniversiteler arasında yer aldığı bildirildi.

BŞEÜ'den yapılan açıklamada, üniversitelerin sürdürülebilirlik, eğitim, altyapı, çevre ve enerji, iklim değişikliği gibi hususların değerlendirildiği UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi 2022 yılı sonuçlarının açıklandığı belirtilerek, üniversitenin Sıfır Atık Koordinatörü Doç. Dr. Edip Avşar ve Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Adem Sarıhan tarafından idari birimlerle koordineli yürütülen çalışmalar sonucunda merkez kampüsümüzün, dünyanın en yeşil üniversiteleri sıralamasında 259'nci sıraya yükselttiği kaydedildi.

2021 yılında 6 bin 825 puanla dünya çapında 956 üniversite arasında 275. sırada yer alan üniversitenin, 2022 yılında başarılı çalımlar neticesinde 7 bin 225 puan aldığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:



"Dünya çapında 1050 üniversite arasında 259. sıraya yerleşti. Üniversitemiz, Türkiye Üniversiteleri arasında sıralamaya giren 83 üniversite içerisinde 19. sırada, devlet üniversiteleri arasında ise 15. sırada yer aldı. Elde edilen başarıda pay sahibi olan, üniversitemizin gelişiminde ve başarılarında emeği geçen akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize ve katkı sunan paydaşlarımıza teşekkür ederiz."

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