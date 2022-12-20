Bilecik'te evinde yangın çıkan 89 yaşındaki kişi öldü

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangında 89 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Orta Mahalle Ankara Caddesi'ndeki binadan alevler yükseldiğini fark eden komşular, durumu itfaiyeye bildirdi.

Gölpazarı Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, Emrullah Aydın'ın tek başına yaşadığı evdeki yangına müdahale etti.

Kısa sürede yangını söndüren ekipler, içeride bulunan Aydın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaşlı adamın cesedi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesini morguna gönderildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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