Bilecik Valisi Kızılkaya, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihini yaptı.
Kızılkaya, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan seçkiyi inceledi.
Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre ve yaşamda Mustafa Çiftçi'nin "Havadan müdahale" fotoğraflarını seçen Kızılkaya, sporda ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" karesine oy verdi.
Vali Kızılkaya, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, "Emeği geçen basın emekçileri başta olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Hep mutlu haberlerin fotoğraflarının olduğu güzel bir yıl diliyorum." dedi.