BŞEÜ Rektörü Beydemir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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BİLECİK (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları"nda oy kullandı.



Beydemir, makamında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "çevre ve yaşam", "haber" ile "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Amer Shallodi'nin "Filistin standartları", çevre ve yaşam kategorisinde Wolfgang Schwan'ın "Bir karede iki dünya" fotoğraflarını seçen Beydemir, spor kategorisinde ise Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü" fotoğraflarına oy verdi.

Beydemir, fotoğrafların yaşanmış olayları ve başarıları anlattığını belirterek, "Öyle güzel fotoğraflar ki çekilişi itibariyle, içerik itibariyle belki bizi çok derinden yaralayacak resimler ama çok güzel fotoğraflar. Çok ince ayarlarla çekilmiş fotoğraflar. Dolayısıyla her birini her bir fotoğraf çeken arkadaşımızı tebrik ediyorum. Hepsi gerçekten çok güzel. Seçerken o anda ki düşünce dünyamızla birlikte seçtiğimiz için üç fotoğrafı bu şekilde seçmiş bulunmaktayım." dedi.





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