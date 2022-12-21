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Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi'nde rölyef kursu verildi

AA

Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi'nde rölyef kursu verildi

BİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi'nde kadın kursiyerlerin rölyef kursuna katıldığı bildirildi.

Belediye El Sanatları Kurs Öğretmeni Gülcan Özcan, yaptığı açıklamada, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’ndeki rölyef kursunda eğitim gören kursiyerlerin hem güzel eserler ortaya koyduğunu hem de vakitlerini verimli şekilde değerlendirdiklerini belirtti.

Çalışmalarında hem geleneksel hem de çağdaş motifleri ele aldıklarını aktaran Özcan, "Kurslarımız her bir bireyin katılabileceği, eğlence, dinlence ve terapi sanat alanlarıdır. Bizler de burada duygu düşünce, sevgi ve doğaçlamalarımızı katarak, kağıt rölyef üç boyutlu çalışmalarımız çok büyük bir keyifle sürdürüyoruz. Yaptığımız çalışmanın hem sanatsal yönü var hem de eğitim boyutu var. Kursiyerlerimiz hem güzel eserler ortaya koymanın mutluluğunu yaşıyor hem de vakitlerini en güzel şekilde değerlendirmiş oluyor." ifadelerini kullandı.

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