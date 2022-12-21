Bilecik'te üniversiteli uluslararası öğrencilerin tercihi "TOGG'un ilk yolculuğu" oldu

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BİLECİK (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) öğrenimlerini sürdüren uluslararası öğrenciler, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



BŞEÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) Türkçe eğitimine devam eden Suudi Arabistan, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Suriyeli öğrenciler, yarışma ve fotoğrafların yer aldığı seçki hakkında AA muhabirinden bilgi aldı.

Seçkiyi ilgiyle inceleyen öğrenciler, ortak kararla, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre ve yaşamda Mohammad Shajahan'ın "Bangladeş'te hasat zamanı", sporda ise Sergen Sezgin'in "Kökbörü" fotoğraflarını tercih etti.

Abdelsalam Mohamedali İsmail Osman, fotoğrafları çok beğendiğini ve seçim yaparken farklı duygular hissettiğini söyledi.

İssa Shoeib İbrahim Mohamed de seçkiyi incelerken masumların yaşadığı haksızlıkları gördüğünde hüzünlendiğini, Türkiye'de yapılan hizmetleri ve sporda alınan başarıları görünce de mutlu olduğunu ifade etti.

Amina Medeuova ise fotoğrafları çok beğendiğini dile getirerek, "Bazı fotoğraflara bakarken üzüldük, bazı fotoğraflarda da oradaki duyguları hissettik." dedi.





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