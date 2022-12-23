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Bilecik'te meslek lisesi öğrencileri günde 10 bin ekmek üretiyor

AA

Bilecik'te, Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan tesiste uygulamalı eğitim alan öğrenciler, günlük 10 bin roll ekmek üreterek pansiyonlular başta olmak üzere taşımalı sistem ve okul öncesi eğitim kurumlarının ihtiyacını karşılıyor.

Bilecik'te meslek lisesi öğrencileri günde 10 bin ekmek üretiyor

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan tesiste uygulamalı eğitim alan öğrenciler, günlük 10 bin roll ekmek üreterek pansiyonlular başta olmak üzere taşımalı sistem ve okul öncesi eğitim kurumlarının ihtiyacını karşılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca 81 ilde 100 meslek lisesine "fırın atölyesi" kazandırılmasına yönelik protokol kapsamında kurulan bölümde öğrenciler haftanın 5 günü uygulamalı eğitime katılıyor. Öğrenciler hem usta öğreticilerden ekmek yapımını öğreniyor hem de üretime katkıda bulunuyor

Okul Müdürü Uygar Avcı, AA muhabirine, okuldaki 400 öğrenciden 200'ünün Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanında öğrenimlerine devam ettiğini söyledi.

Öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrendiklerini belirten Avcı, "Burada ileriye dönük meslek sahibi oluyorlar, kendilerini geliştiriyorlar. Ürettiğimiz ekmekler, ilimizde taşımalı eğitimde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahipleri için çıkarılmakta. Günlük 10 bin civarında kapasitede ekmek pişiriyoruz. İlerleyen zamanlarda bu sayı artabilir. Herhangi bir afet durumunda hazır olan bir tesis." dedi.

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Serpil Seyrek de öğrencilerin tüm aşamaları uygulamalı şekilde öğrendiğini dile getirdi.

Öğrencilerin bu faaliyetlerden memnun olduğunu anlatan Seyrek, "Hem eğleniyorlar hem de öğreniyorlar. Kollarına altın bilezikleri takarak, mezun oluyorlar." ifadesini kullandı.

11'inci sınıf öğrencisi Sudem Şimşek, ekmek üretiminin tüm aşamalarını atölyede aldığı eğitim sayesinde öğrendiğini aktardı.

Deniz Duran ise mezun olduktan sonra fırın açmayı hedeflediğini belirterek, "Sadece ekmek değil unlu mamuller üzerine iş yeri açmak istiyorum. Evde de mesleğimi geliştirmek için çalışıyorum. Bizim için çok büyük avantaj. Meslek hayatına burada bir iki adım önde başlıyoruz." diye konuştu.


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