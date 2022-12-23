Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolünde M.K'nin kullandığı otomobilde narkotik madde arama detektör köpeği ile arama yaptı.
Yapılan aramada 145,29 gram metamfetamin ile uyuşturucu tartımında kullanılan terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.