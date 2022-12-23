Bilecik Belediyesindeki rüşvet iddialarına ilişkin davada tanık beyanları alındı

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BİLECİK (AA) - İçişleri Bakanlığınca, rüşvet iddiaları nedeniyle Bilecik Belediye Başkanlığı görevinden geçici olarak uzaklaştırılan ve CHP'den ihraç edilen Semih Şahin ile eski Kayı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk E'nin yargılanmasına devam edildi.

Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmaya tutuksuz sanıklar Semih Şahin ve Selçuk E. ile taraf avukatları katıldı.

Savunmalarında önceki beyanlarını yineleyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Kayı AŞ çalışanı H.S. ve belediyede görevli N.I, duruşmada tanık olarak ifade verdi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 22 Mart 2023'e erteledi.

- Davanın geçmişi

Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk E'nin, AVM satışı için ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediği iddiaları üzerine, 19 Ocak'ta, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında, 25 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca belediye başkanlığı görevinden geçici olarak uzaklaştırılan tutuksuz sanık Semih Şahin ise CHP Yüksek Disiplin Kurulunca 14 Haziran'da partiden ihraç edilmişti.

Haklarında 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan iki sanıktan Selçuk E, ekim ayındaki duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

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