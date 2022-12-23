Pazaryeri’nde Halk Toplantıları devam ediyor

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BİLECİK (AA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesi Kaymakamlığı her ay bir mahallede Halk Toplantıları düzenleyerek vatandaşları dinliyor.

Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay başkanlığında Doğanlar Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede Halk Toplantısı yapıldı.



Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Mahalle Muhtarı Sinan Erbay ve daire müdürlerinin de katıldığı toplantıda vatandaşlar taleplerini bildirdi.



Altay vatandaşların taleplerini not ederken, sorunların en kısa sürede çözüme kavuşacağını söyledi. Bu toplantıların belli aralıklar yapılacağı anlatan Altay, belediye ile koordineli çalıştıklarını, sorunların kısa sürede çözüme kavuştuğunu dile getirdi.

Toplantıda, yeni hükümet konağı, otogar, kapalı pazar yeri, öğretmenevi, TOKİ, cami dernekleri ve tarla yolları konularında sorular da yanıtlandı.

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