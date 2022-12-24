GÜNCELLEME - Bilecik'te kaybolan 82 yaşındaki Alzheimer hastası ölü bulundu

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kaybolan 82 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Karakaş'ın cesedine ulaşıldı.
Fıranlar köyünde yaşayan Karakaş'tan akşam saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
Bunun üzerine jandarma, AFAD ve köy sakinlerinden oluşan 100 kişilik ekip, bölgede arama çalışması başlattı. Çalışmalarda, jandarmaya ait ısıya duyarlı termal kameralı dron ve arama köpekleri de kullanıldı. Herhangi bir ize rastlanamayınca çalışmalara gece saatlerinde ara verildi.
Gün aydınlanınca sağlık, AKUT Arama Kurtarma Derneği, İHH, ANDA, Edebali Arama Kurtarma Derneği ekiplerinin desteğiyle yeniden başlatılan aramada Karakaş'ın cesedi, köye 4 kilometre uzaklıktaki Kuzguncuk mevkisinde ormanlık alanda bulundu.
Ceset, savcının incelemesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi morguna götürüldü.