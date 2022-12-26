Bilecik'te küçükbaş hayvan dolandırıcılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'te jandarma ekipleri, küçükbaş hayvan dolandırıcılarına yönelik yaptıkları operasyonda 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Söğüt ilçesine bağlı Dömez köyünde yaşayan E.Ö'nün yanına giden şüpheliler Z.I, E.Ö. ve U.D. 30 hayvan satın almak istediklerini ve bir miktar para vererek geri kalan kısmını ise banka havalesiyle göndereceklerini söyledi.

Alışverişin ardından banka hesabında para olmadığını ve kendisine gösterilen dekontun da sahte olduğunu fark ettiğini belirten E.Ö. jandarmaya giderek bu kişilerden şikayetçi oldu.

İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlı U.D'yi Bursa'nın İznik ilçesinde hayvanlarla birlikte yakaladı.

Şüpheli U.D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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