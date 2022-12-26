Bilecik'te ikinci kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİLECİK (AA) - Bilecik'te 5 katlı binanın ikinci katından düşen kadın öldü.

Alınan bilgiye göre, Fatime Bozali (79), ailesiyle yaşadığı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 2. katının penceresinden henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Bozali'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekipleri, bina ve çevresinde inceleme yaptı.

Bozali'nin cenazesi, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.