Bilecik'teki kültürevinde 30 yıldır çayın demine bağlamanın telleri eşlik ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'teki kültürevinde 30 yıldır çayın demine bağlamanın telleri eşlik ediyor

AA

Bilecik'teki kültürevinde 30 yıldır çayın demine bağlamanın telleri eşlik ediyor

BİLECİK (AA) - MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde birçok antika eşyanın sergilendiği Kanarya Müzik ve Kültürevi'nde 30 yıldır Türk Halk Müziği eserleri yankılanıyor.

İlçedeki kültürevini gramofon, saz, darbuka, plak, klasik çevirmeli telefon, gaz ocağı ve lambası, şamdan, kilim, bakırdan ibrik, sandık, fotoğraf makinesi, kırma tüfek, radyo ve telefon gibi antikalar süslüyor.

Tarihin yaşatıldığı mekanda 1992'den bu yana salı ve cumartesi günleri 14.00-17.00 saatlerinde Türk Halk Müziği ve bağlama öğreticisi Mehmet Uysal şefliğinde bağlama, kabak kemane, ud çalan ve ney üfleyen ustalar, kendilerini dinlemeye gelenlere yöre türkülerinin yanı sıra yurttan derleme eserler seslendiriyor.

Camında "Siyasi tartışma yapmak, küfür etmek ve kalp kırmak yasaktır" yazan kültürevine şehir dışından gelenler de oluyor. Ziyaretçiler, çay kahve içerek türküler eşliğinde stres atıyor.

- "Eli bağlama tutan herkes aramıza katılıp bizimle meşk edebiliyor"

Mehmet Uysal, AA muhabirine, her yörenin zenginliğini, çeşitliliğini anlatan eserleri Türk Halk Müziği sevenleriyle buluşturduklarını anlattı.

Türküleri unutturmamaya çalıştıklarını belirten Uysal, şöyle devam etti:

"1992 yılından bu yana türkülerimizi, ustalarımızla yaşatmaya çalışıyoruz. Çevre il ve ilçelerden misafirlerimiz geliyor. Her yöreden çalıyoruz, sadece Bilecik yöresi değil. Yetiştirdiğimiz öğrencileri de aramıza alıyoruz ve ustalarıyla beraber çalıyorlar. Eli bağlama tutan, türkü söyleyebilen herkes aramıza katılıp bizimle meşk edebiliyor. Çalışan ve emekli olan arkadaşlarımız var. Özümüz, türkülerimiz bizim. Gençlere de aktarmamız gerekiyor. Türküler bizim baş tacımız, sahip çıkmalıyız. Bu ortamı gençlere de gösteriyoruz. Gençlerimiz özgüven kazanıyor, kendilerine güvenleri artıyor."

Tahta kaşıkla türkülere eşlik eden emekli Mustafa Tunca da 15 yaşından 80 yaşına kadar herkesin bir araya geldiğini ve ritme dahil olduğunu söyledi.

Akranlarıyla muhabbet ettiklerini dile getiren Tunca, "Yaslı, matemli, aşklı türkülerimiz var. Türkülerimiz hep bunları anlatır bizlere. Türküler var oldukça biz varız. Biz onları yad ettikçe de türkülerimiz var. İsterim ki bu türkülerimiz hiç solmasın, bir çiçek gibi devam etsin. Onun için de gençlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz." dedi.

- "Bana hoş bir duygu veriyor"

Bağlama çalan Yavuz Selim Sertler, yaklaşık 7 yıldır Mehmet Uysal'ın öğrencisi olduğunu ve onun izinden gitmeye çalıştığını ifade etti.

Kendini kültürevinde mutlu ve huzurlu hissettiğini kaydeden Sertler, "Buraya ait gibi hissediyorum kendimi. Onlarla birlikte mutluyum, onlarla birlikte çalıyorum. Bana hoş bir duygu veriyor. Hocam kültürümüzü, kültür sevgisini aşıladı bana. O günden beri hala devam ediyorum." ifadesini kullandı.

Kanarya Müzik ve Kültürevi'nin işletmecisi Veli Yıldırım ise kuruluşundan bu yana işlettiği mekanın, gelenlere farklı duygular yaşattığını vurguladı.

Osmanlı kültürünü yaşatmaya çalıştığını aktaran Yıldırım, şöyle konuştu:

"Osmanlı kahvesi ikram ediyoruz misafirlerimize. Küçüklükten Osmanlı'ya karşı bir özentim vardı. Hem kültürümüzü gençlere aşılamaya hem de yaşatmaya çalışıyorum. Yaklaşık 40 yıldır Ankara, Bursa, Eskişehir ve İstanbul'u dolaşarak antika eşyaları alıyorum ve burada sergiliyorum. Bunun yanında eş dost da evinde bulunan, kültürümüzü anlatan eşyaları getiriyor. Dışarıdan gelen misafirlerimiz güzel temennilerde bulunuyor. Ben de çocuklarıma vasiyet bırakacağım. 'Devamı gelecek' diyorum, çok mutlu oluyorlar. Kültürümüzü devam ettiriyoruz. Bay, bayan müdavim müşterilerimiz var. Hem türkülerimizi dinliyorlar hem de sohbet ediyorlar. Burada dostluk, arkadaşlık ve beraberlik var. Burada kalp kırmak yasak."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik'te 480 paket sahte sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Bilecik'te 480 paket sahte sigara ele geçirildi
(Görüntülü)APARTMANIN ARKA BAHÇESİNDE ÖLÜ BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)APARTMANIN ARKA BAHÇESİNDE ÖLÜ BULUNDU
Apartmanın arka bahçesinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Apartmanın arka bahçesinde ölü bulundu
Bilecik'te ikinci kattan düşen kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bilecik'te ikinci kattan düşen kadın hayatını ...
Bilecik'te küçükbaş hayvan dolandırıcılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bilecik'te küçükbaş hayvan dolandırıcılığı ...
Bilecik'te kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu
YEREL HABERLER Bilecik'te kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu
Bilecik'teki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bilecik'teki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.