Pelitözü Göleti'nde su seviyesi 40 metre çekildi

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BİLECİK (AA) - Bilecik'te yağış azlığı nedeniyle Pelitözü Göleti'nde sular kıyıdan yaklaşık 40 metre çekildi.

Kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta, 660 metre rakımda 213 hektar alana sahip Pelitözü Göleti, 1980'li yıllarda Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce sulama amaçlı oluşturuldu.

Florası zengin olan, etrafı çam ağaçlarıyla kaplı gölet, yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra piknik alanlarıyla da özellikle yaz aylarında ilgi görüyor.

Çevresinde kafe ve restoranların da inşa edildiği gölet, kış mevsiminde işletmelerin kapalı olması ve havaların soğumasıyla sessizliğe büründü. Yağış azlığı nedeniyle göletin su seviyesi düştü.

Pelitözü Göleti'nde sular kıyıdan yaklaşık 40 metre çekildi. Gölette, kıyıdan itibaren çekilmenin en yoğun gözlendiği noktalar dron ile görüntülendi.









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