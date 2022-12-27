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Bilecikli motokrosçular çamurlu ve engebeli arazilerde deneyimlerini artırıyor

AA

Bilecikli motokrosçular çamurlu ve engebeli arazilerde deneyimlerini artırıyor

BİLECİK (AA) - Bilecik'te çoğunluğu esnaf 28 kişiden oluşan motosiklet grubunun üyeleri, kış koşullarında motokros deneyimlerini artırmak için çamurlu ve engebeli arazilerde antrenman yapıyor.

Oto tamirci, elektrikçi, yıkamacı, yedek parçacı, makine operatörü, bakkal, öğrenci ve memur ile güvenlik görevlilerinin de aralarında olduğu "Bilecik Hard Enduro" grubu, Ören köyü arazilerinde antrenman yaparak hem stres atıyor hem de gelecek yıl yapılacak enduro şampiyonalarına hazırlanıyor.

Ali Baydaş, AA muhabirine, oto tamircisi olduğunu ve 2014 yılında bir arkadaşının teşvikiyle hobi olarak motokrosa başladığını söyledi.

Başta 3-5 kişi olduklarını, zamanla sayılarının artmasıyla 28 kişiye ulaştıklarını belirten Baydaş, şöyle konuştu:

"2018 yılında Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Kapadokya'da yer alan Soğanlı Vadisi'nde Türkiye Enduro Şampiyonası'nda veteranlar sınıfında Türkiye şampiyonu oldum. 2019 yılında Türkiye ikinciliğim var. 2020'de sakatlık geçirdim ve Türkiye şampiyonasına katılamadım."

Baydaş, bu sporu gençlere sevdirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Motosiklet satıcısı ve ustası Mehmet Kazak ise 16 yıldır motokros sporu ile ilgilendiğini dile getirerek, grup üyeleriyle pazar günleri antrenman yaptıklarını aktardı.

Hafta sonunun gelmesini iple çektiklerini anlatan Kazak, şunları kaydetti:

"Yeni etaplar bulup kendimizi geliştirmek istiyoruz. Gençlerimizi eğitiyoruz. Onlara motor sevdasını aşılamaya çalışıyoruz. Bizi seven geliyor, bir daha da bizden kopamıyor. 6 gün boyunca işlerimizde çalışıyoruz ve enerjimizi burada bırakıp tekrar hafta başında işimize devam ediyoruz. Bu sporun en güzel tarafı alkol ve sigaradan uzak tutuyor bizi. Çünkü devamlı dinç kalmak, kendini geliştirmek zorundasın. Kendini geliştiremezsen hep geriye doğru gidersin. Bütün gençlere tavsiye ederiz. Gelsinler, motorundan giyimine, eğitimine kadar her türlü desteği veririz. Yeter ki bize katılsınlar."

Otomotiv yedek parçacı Gürkan Büberci de olabildiğince yeni, sağlam, yolda bırakmayacak motosikletleri tercih ettiklerini söyledi.

Türkiye genelinde çok sayıda enduro şampiyonasına katıldıklarına değinen Büberci, "Bu ayrı bir spor. Yeni nesil motorların üzerinde durabildiğiniz sürece çıkamayacağınız yer yok. En zorlu parkurlara, en zorlu rampalara yeni nesil motorlarımızla çıkabiliyoruz." diye konuştu.

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