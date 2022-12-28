Bilecik'te 3 kişinin yaralandığı trafik kazası anı güvenlik kamerasında

BİLECİK (AA) - Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki kavşakta, Hüseyin T. yönetimindeki 11 AT 773 plakalı otomobil ile Basri Y'nin kullandığı 41 NF 180 plakalı otomobil çarpıştı.
Sürücü Hüseyin T. ile araçlardaki Selma K. ve Hatice Ö'nün yaralandığı kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.