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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kanserde erken teşhis için Bilecik'in köylerini geziyorlar

AA

Kanserde erken teşhis için Bilecik'in köylerini geziyorlar

BİLECİK (AA) - MUHSİN ARSLAN - Bilecik'te, İl Sağlık Müdürlüğünce başlatılan uygulama kapsamında köylerde yaklaşık bir yıldır kanser taraması yapılıyor.

Kent merkezi ve ilçelerdeki organize sanayi bölgeleri ile iş dünyasının destekleriyle alınan "Mobil Kanser Tarama Aracı" 2021 yılının ekim ayında hizmete başladı.

"Erken teşhis hayat kurtarır" sloganıyla çalışan sağlık ekipleri, ocak ayından bu yana il merkez ve 7 ilçedeki köyleri gezerek hem tarama hem de bilgilendirme yaptı.

Bu konuda eğitim verilen sağlıkçılar, özellikle kadınlarda en sık görülen türlerden olan meme kanseriyle ilgili taramalar gerçekleştirerek durumları riskli görülenleri yönlendirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı ve İl Kanser Tarama Koordinatörü Uzm. Dr. Nurşen Gürsoy, AA muhabirine, kanser vakalarının zamanında tespit edilerek tedavi başarısının yükseltilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Aracın göreve başlamasından bu yana 109 ayrı konumda faaliyet gösterdiklerini belirten Gürsoy, fabrikalarda, pazar alanlarında, köy meydanlarında 4 bin 293 kişiye kanser ve kanser taramaları hakkında eğitim verdiklerini anlattı.

- Taramalarda 5 kişide kansere rastlandı

Elde ettikleri verilere değinen Gürsoy, şöyle konuştu:

"Mobil kanser tarama aracımız bir yıl içinde 4 doktor, 24 hemşire, 19 ebe ve 15 röntgen teknisyen ile 8 bin kilometre yol katetti. 2 bin 432 kadına mamografi çekimi, 745 kişiye HPV/DNA taraması, 482 kişiye gaitada gizli kan taramaları yapıldı. Taramalar neticesinde 2 bin 432 kadından 168'ine şüpheli lezyon tanısı konuldu, bunlardan 4'ü kanser tanısı aldı. 33 kişinin şüpheli gelen HPV/DNA testi taramasından bir kişi kanser tanısı aldı. Gaitada gizli kan taramaları sonrasında 7 kişinin şüpheli gelen sonuçlarından sonra herhangi bir kanser tanısı tespit edilmedi."

Gürsoy, bu araç dışında Toplum Sağlığı Merkezine bağlı çalışan Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezinde taramaların ücretsiz yaptırabildiğini sözlerine ekledi.

Osmaneli ilçesi Medetli Köyü Muhtarı Gürhan Karaca ise bu imkandan dolayı yetkililere teşekkür ederek, "Köyümüzden kanser taraması için hastaneye gitmek yerine ayağımıza kadar geldiler. Köylü halkımız için güzel bir hizmet." dedi.


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