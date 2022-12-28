Pazaryeri ilçesinde ölü bulunan lise öğrencisinin cenazesi defnedildi

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir çiftlikte ölü bulunan 17 yaşındaki lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi.

Pazaryeri Nabi Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Mehmet Arda Erhan'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak ilçeye getirildi.



İkindi namazını müteakip Yeni Mahalle Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazına, öğrencinin ailesi, yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci ile vatandaşlar katıldı.



Gencin cenazesi, ilçe kabristanında defnedildi.

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