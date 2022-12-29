Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

BİLECİK (AA) - Bilecik ve Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bozüyük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde kullanan, imal eden veya ticaretini yapan zanlılara yönelik operasyonda 150,11 gram metamfetamin ve 2,90 gram esrar ile uyuşturucu tartımında kullanılan terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.